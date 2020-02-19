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Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!
Caddenin karşısına geçmek isteyen kadına hızla ilerleyen araç çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle önce başını aracın ön camına çarptı sonra ise havada takla atarak aynı aracın arka camından içeri girdi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
|19 Şubat 2020 11:59
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Kaza, önceki gün Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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