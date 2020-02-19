Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz
|19 Şubat 2020 12:00
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İYİ Parti'yi karıştıran istifalara ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider." diye konuştu.
AK Parti MYK toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'de yaşanan istifalarla ilgili "2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.
"İYİ Parti'den ayrılan geldiği yere gider"
İYİ Parti'de bir hafta içerisinde gelen iki istifa haberi AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şunları kaydetti: Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz.
Ne olmuştu?
İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. İsmail Ok'un istifa açıklamasında; İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.
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