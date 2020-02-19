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Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen Elazığ'da, LGS ve YKS'ye girecek 6 bin 288 öğrenciye yönelik destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı- Öğrenci Aleyna Aktaş:- "Deprem olacak düşüncesiyle evde ders çalışamıyoruz. Okuldaki telafi eğitiminin bize çok faydası oldu"- Öğrenci Muhammed Uğur:- "Telafi eğitimleri sınavda bize büyük katkı sunacak"
 19 Şubat 2020 12:08
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Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi

Deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik telafi eğitimi başlatıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla öğrencilere yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanları ve rehber öğretmenlerin yürüttüğü destek çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından deprem nedeniyle okulların tatil olduğu ilde LGS ve YKS'ye girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açıldı.

188 okulda verilen kurslarda 6 bin 288 öğrenci telafi eğitimi görüyor.

- "Haftanın 7 günü 6 saat eğitim veriyoruz"

Üniversite Mahallesi'nde hasar testip komisyonunun kararıyla yıkılan Elazığ Ortaokulunun 8. ve 12. sınıf öğrencilerine de Esentepe mevkisinde yeni hizmete açılan Cemal Gürsel İlkokulunda destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor.

Okul müdürü Mahmut Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldığını söyledi.

Okul binasının yıkılması nedeniyle Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cemal Gürsel İlkokulu binasında eğitime devam edilmesini kararlaştırdığını aktaran Karadağ, "LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için hafta içi yetiştirme, hafta sonları ise destekleme kursları veriyoruz. 8. sınıftaki 110 öğrenciye yapımı yeni tamamlanan, depreme dayanıklı okulda fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik ve İngilizce derslerinde haftanın 7 günü 6 saat eğitim veriyoruz. Eğitime okulumuz öğrencisi olmayan mahalledeki diğer öğrenciler de faydalanıyor." diye konuştu.

- "LGS'de Elazığ'daki öğrencilere ek puan verilmesini istiyoruz"

Öğrencilerden Kader Börük (14) deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edilmesi nedeniyle LGS'ye girecek öğrenciler olarak diğer öğrencilere göre derslerden geri kaldıklarını söyledi.

Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle endişelerinin sürdüğünü belirten Börük, "Deprem mağduru olduğumuz için LGS'de Elazığ'daki öğrencilere ek puan verilmesini istiyoruz." dedi.

Aleyna Aktaş (13) ise depremde büyük korku yaşadığını, sarsıntı olacak diye evde oturmaya korktuğunu ifade etti. Aktaş, "İki gün eve giremediğimiz için geceyi arabada geçirdik. Deprem olacak düşüncesiyle evde ders çalışamıyoruz. Okuldaki telafi eğitiminin bize çok faydası oldu." ifadesini kullandı.

Muhammed Uğur (13) ise deprem yüzünden derslerden geri kaldıklarını, bu nedenle destekleme ve yetiştirme kursları sayesinde bu açığı kapattıklarını aktardı.

Uğur, "Telafi eğitiminin bize büyük katkısı oldu. Okula gidemediğimiz için diğer şehirdeki öğrencilere oranla konularda geri kaldık. Bu nedenle telafi eğitimleri çok iyi oldu, sınavda bize büyük katkı sunacak. Bu eğitim programını düzenleyenlere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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