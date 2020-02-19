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Gün ortasında dolar yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Şubat 2020 12:09
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Gün ortasında dolar yükselişte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,07006,0710
Avro6,55806,5590
Sterlin7,87107,9100
ANKARA
ABD Doları6,04506,0950
Avro6,53006,5900
Sterlin7,82007,9530
Anadolu Ajansı
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