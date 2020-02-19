2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını açıkladı.
|19 Şubat 2020 12:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını açıkladı.
AK Parti'ye geçen Belediye Başkanları:
AfyonKarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan
Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
Sakarya Pamukova İbrahim Güven Övün
Siirt VeyselKarani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün
2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ
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