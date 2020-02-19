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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Anne Hatice Levent: O taşların ve mağaraların içerisine layık değilsiniz. Ne olur gel, seni çok özledim
 19 Şubat 2020 12:45
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 170'inci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için oturma eyleminde yer aldığını, 8 ailenin çocuklarına kavuşmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızına kavuşmayı umut ettiğini kaydeden Levent, "Devletimiz arkamızda ve mücadelesi sonsuzdur. Yavrularımız artık gelsin. Gelen çocukların anne ve babaları çok mutlu. Anne ve babalarınıza gelin. Bize acı çektirmeyin. O taşların ve mağaraların içerisine layık değilsiniz. Ne olur gel, seni çok özledim kızım." diye konuştu.

Dağa 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın da 170'inci günde oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'da büyük çözülme olduğunu anlatan Aydın, son dönemlerde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanların sayısının arttığını ifade etti.

Oturma eylemi için HDP'nin doğru bir adres olduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız bizi gördükten sonra inşallah devletimizin şefkatli kollarına teslim olur. Çocuklarımız inşallah gelir, bu hasretlik biter ve evimize döneriz. 170 yıl da geçse biz buradan kalkmayacağız. Hepimiz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı HDP dağa gönderiyor. Dağdakiler gelip bizim çocuklarımızı götürmez. Onların temsilcileri de HDP'dir. 170 gündür bizi görmemezlikten geliyorlar."

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Aydın, "Sizi orada ölüme mahkum ediyorlar. Devletimize teslim olun, devletimiz de sizi bize kavuşturuyor. Tek bir bayrağımız var o da Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır. Bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Başka bayrak istemiyoruz. Oğlum artık gelsin ve bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

Dağa 4 yıl önce kaçırılan oğlu Erkan'a kavuşmak için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş ise evladına terör örgütü PKK'dan kaçması ve güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı
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