1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan terörle mücadele vurgusu

"Hak ve hürriyetlerin kullanılması ortamını terör zehirlemişti, şimdi o zehir temizleniyor"- "Türkiye çok şükür mücadelede önemli bir noktaya geldi. Şimdi yaraları sarma zamanı, daha iyiyi yakalama dönemi"
 19 Şubat 2020 12:47
Yazdır
Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan terörle mücadele vurgusu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, terörle mücadeleye ilişkin, "Hak ve hürriyetlerin kullanılması ortamını terör zehirlemişti, şimdi o zehir temizleniyor." dedi.

Malkoç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, tarih ve kültür şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yeni bir kuruluş olduğunu, vatandaşla devlet arasında sıkıntı olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışan bir kurum olduklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır kurum temsilcisi olarak bölgeye ziyaretlerde bulunduklarını, bu süre içerisinde terörle mücadele büyük mesafe alındığını gözlemlediklerini kaydeden Malkoç, şöyle konuştu:

"Eğitim, sağlık, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere hizmetlerin kalitesi arttı. Bunlar memnuniyet verici hususlar. Hak ve özgürlükler alanında da hem anayasa hem de yasalarda önemli değişiklikler yapıldı. Elbette terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın verdiği, az bir tahribat değil. Türkiye'nin terör hastalığından kurtulması kolay olmadı. Hak ve hürriyetlerin kullanılması ortamını terör zehirlemişti. Şimdi o zehir temizleniyor. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde, bu konuda çalışan bütün birimlerimizin gayretleriyle oldu. Elbette bunun sıkıntıları ve bedeli oldu. Türkiye, çok şükür terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Şimdi yaraları sarma zamanı, daha iyiyi yakalama dönemidir."

Vali Yaman ise ilde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaştığını söyledi.

Malkoç, daha sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan, Macron'a tepki
19 Şubat 2020 14:05		 Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı
19 Şubat 2020 13:56
Erdoğan'dan darbe söyletilerine cevap: Oyuna geliyorsunuz
19 Şubat 2020 13:52		 'Türkiye'yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz'
19 Şubat 2020 13:50
Karamollaoğlu'ndan 'darbe iddiaları' açıklaması
19 Şubat 2020 13:35		 Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
19 Şubat 2020 13:24
İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz
19 Şubat 2020 12:51		 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'İdlib' açıklaması
19 Şubat 2020 12:32
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
19 Şubat 2020 12:25		 Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir
19 Şubat 2020 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:01 - Merkez Bankası faiz indirdi13:59 - Belediye Başkanı kazandığı tazminatlarla kavurma dağıttı13:56 - Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı13:54 - FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası13:52 - Erdoğan'dan darbe söyletilerine cevap: Oyuna geliyorsunuz13:50 - 'Türkiye'yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz'13:45 - 'Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor'13:38 - Gençlik ve Spor Bakanlığından müfettişlere yurt dışı eğitim imkanı13:35 - Karamollaoğlu'ndan 'darbe iddiaları' açıklaması13:32 - 4 turistin uzaya gidiş tarihi açıklandı
13:27 - Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmaya varılamadı13:24 - Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk13:20 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:12 - TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor13:12 - Gece konut dokunulmazlığını ihlal suçuna 10 yıl hapis13:09 - Yalan söylemek 'boşanma' sebebi sayıldı13:06 - Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi12:51 - İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben bu yaz nerdeydim 3
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 4
pazartesi 2
serdar aziz 1
bekle 5
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
börek 2
askıya almak 1
mustafa kapı 4
uyuz 2
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam