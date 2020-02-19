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İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray: Doğru karşılanacak bir şey değil. Ona karşı mücadelede gerekiyorsa yaparız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz. Bu konuyu kapatmak lazım
 19 Şubat 2020 12:51
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İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz

- İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, darbe tartışmalarına ilişkin, "Doğru karşılanacak bir şey değil. Ona karşı mücadele de gerekiyorsa yaparız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz. Bu konuyu kapatmak lazım." dedi.

Çıray, AA muhabirine, RAND Corporation adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri" başlıklı 276 sayfalık raporu çerçevesinde darbe tartışmalarını değerlendirdi.

Bu raporu kendi boyutundan daha fazla büyütmemek gerektiğini belirten Çıray, tartışmanın uzamasının Türkiye'ye fayda getirmeyeceğini ifade etti. Çıray, "Şu an Türk ordusu çok zor şartlarda Suriye'de ve yüksek morale ihtiyacı var. Bu tartışmayı uzatarak Türk ordusunun moralini bozmayalım. Bir komutanın aklına, diğer komutanı düşürmeyelim. Birbirlerine olan güvenlerini etkilemeyelim." görüşünü dile getirdi.

Devleti yönetenlerin gerekli tedbirleri almasının önemine işaret eden Çıray, "Türk ordusunun içindeki terör örgütü temizlendiğine göre bir darbe olasılığı yok. Böyle bir tehlike varsa istihbarat örgütü tespit eder, hükümete bildirir ve hükümet engeller. Bu işi artık bu noktada kesmek lazım. Devleti yönetenler gerekli tedbirleri alsınlar." diye konuştu.

Darbeye karşı olunması gerektiğini vurgulayan Çıray, "Darbe varsa siyasetçi, siyaset ve demokrasi yoktur. Doğru karşılanacak bir şey değil. Ona karşı mücadele de gerekiyorsa yaparız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bu konudaki açıklamasını anımsatan Çıray, "Sayın Cumhurbaşkanının da bu konudan çok rahatsız olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz. Ben de rahatsız oluyorum. Bu konuyu kapatmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

-"Böyle bir alçaklığa müsaade edemeyiz"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da raporu okuduğunu belirterek, "Bir gün Tayyip Erdoğan'a darbe veya benzeri türlü bir müdahale olursa o müdahalenin karşısına en sert şekilde çıkacak olan bizleriz. Erdoğan'ı bir darbe teşebbüsüne kurban etme ahlaksızlığı asla bizim hissemize düşmez." ifadelerini kullandı.

Böyle bir şeyin imasında bile bulunmanın doğru olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Biz darbeye eyvallah etmediğimiz gibi 'rakibimizdir' diye Tayyip Bey'e ulaşacak bir darbe teşebbüsüne isyan ve itiraz ederiz. Böyle bir alçaklığa müsaade edemeyiz. Biz rakibimizi kendimiz yenmeye teşebbüs ederiz. Erdoğan'ı darbe yoluyla indirmeye teşebbüs etmiş RAND değil, feriştahı olsun karşısında bizi bilir, bizi bulur.

RAND raporundaki imalar yahut uluslararası istihbaratın tertipleri Türkiye'de seçilmiş hükümete darbe teşebbüsünde bulunursa biz İYİ Parti olarak seçilmiş hükümeti kimseye yedirmeyiz. Tayyip Bey'i ve AK Parti'yi milletten teveccüh görerek sadece sandıkla iktidardan indireceğiz. Darbe heveslisi herkes bilsin ki heveslerini kursaklarında bırakacak kadar milletine ve devletine sadık insanlarız."

- "Biraz şaşkınız"

Partisinden iki milletvekilinin istifasına da değinen Ağıralioğlu, istifa gerekçelerini anımsatarak şunları söyledi:

"İstifaların bu türlüsünü ilk defa görüyorum. 'Genel Başkanı çok seviyorum, arkadaşlara bayılıyorum ama ben gidiyorum'. Mevkinden istifa edersin, genel başkan yardımcılığı görevini bırakırsın, kavga edersin. Gelirsin 'bana kabalık ettiler' dersin, beraber kavga ederiz. 'Ben gidiyorum'. Niye? 'İlçeleri görevden aldılar'. Buna bir şey yapamayız."

Milletvekillerinin istifa öncesi Genel Başkan Meral Akşener veya kendileriyle herhangi bir istişarede bulunmadıklarını aktaran Ağıralioğlu, "Biraz şaşkınız. Mevzuyu büyütmüyoruz. Tek taraflı bir irade bu. 'Görüşmeme gerek yok, ben söyleyeceğimi söylerim giderim' gibi bir şeye döndüğüne göre bunun üzerine cümle kurmamıza gerek yok." diye konuştu.

Genel Başkan Meral Akşener'in bu çerçevede bir toplantı yapmayacağını dile getiren Ağıralioğlu, eski bakanlardan Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılmak için milletvekillerinin toplu istifa edeceği yönündeki haberlere ilişkin olarak da "Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum." dedi.

Ağıralioğlu, "Grup kurarak geleceklermiş" söylemlerini ise "Heves odur da mümkün değil." sözleriyle değerlendirdi.

Anadolu Ajansı
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