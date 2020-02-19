Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi
Batman'da hemşirelik yapan Dilan Okan, geçirdiği kalp krizinin ardından tedaviye alındığı görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.
|19 Şubat 2020 13:06
|Yazdır
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 5 yıldır hemşire olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Dilan Okan (29), gece uyuduğu sırada fenalaştı. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Okan'a ilk müdahalede bulundu.
Okan, ambulansla götürüldüğü kendi görev yaptığı hastanenin acil servisinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Dilan Okan'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Beşiri ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahsur kalan ekiplerinin imdadına meslektaşları yetişti
16 Şubat 2020 21:23
|Çöp toplarken bulduğu 125 bin TL'yi sahibine teslim etti
16 Şubat 2020 16:08
|Türkiye'nin kadın komando astsubayları göreve hazır
15 Şubat 2020 18:41
|Polis memuru yolda kalan vatandaşın derdine çare oldu
15 Şubat 2020 16:16
|Yaşlı teyzeye yardım eden memurdan örnek davranış
15 Şubat 2020 15:51
|Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
15 Şubat 2020 07:20
|Jandarmadan atlı birlik paylaşımı
13 Şubat 2020 20:33
|Aile hekimleri, İzmir'de doktora saldırıya verilen cezadan memnun
13 Şubat 2020 10:02
|Rize Valisi ile bir öğrencinin tatil pazarlığı
12 Şubat 2020 18:27
|UMKE personeli felçli hastayı sırtında taşıdı
12 Şubat 2020 12:55