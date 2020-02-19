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Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi

Batman'da hemşirelik yapan Dilan Okan, geçirdiği kalp krizinin ardından tedaviye alındığı görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.
 19 Şubat 2020 13:06
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Dilan hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 5 yıldır hemşire olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Dilan Okan (29), gece uyuduğu sırada fenalaştı. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Okan'a ilk müdahalede bulundu.

Okan, ambulansla götürüldüğü kendi görev yaptığı hastanenin acil servisinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Dilan Okan'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Beşiri ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
DHA
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