TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin İdlib'e yaklaşmasını engellemek için yeni noktalar oluşturarak mevzilerini güçlendiriyor.
|19 Şubat 2020 13:12
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin İdlib'e yaklaşmasını engellemek için yeni noktalar oluşturarak mevzilerini güçlendiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturuyor. Türk askeri Halep ve İdlib'de muhaliflerin bulunduğu yerleşim birimlerine ilerleyen rejim ordusunun İdlib'e yaklaşmasını engelliyor. TSK, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki İdlib'in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi.
TSK'nın ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep'in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'İdlib' açıklaması Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir
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