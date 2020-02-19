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Gece konut dokunulmazlığını ihlal suçuna 10 yıl hapis

Trans birey olduğu öğrenilen M.P.'ye sopalarla saldırıp tehditler savuran 3 mahalle sakini, mahkemeden çıkan karar sonucu hapis cezasına çarptırıldı.
 19 Şubat 2020 13:12
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Gece konut dokunulmazlığını ihlal suçuna 10 yıl hapis

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 2016 yılında yaşanan olayda, trans birey M.P., yaşadığı apartman dairesine gittiğinde aralarında bina sakinlerinin de bulunduğu kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

"SİZİ BURADA YAŞATMAYACAĞIZ"

Ellerinde sopa bulunan 15 kişilik bir grup,

"Sizi burada yaşatmayacağız."

tehditlerinde bulunarak trans bireyi evinden çıkarmaya çalışmış, M.P. ise telefonla dört arkadaşını arayarak yardım istemişti.

Daha sonra olay yerine gelen diğer trans bireyler ile mahalle sakinleri arasında büyük bir kavga yaşandığı öğrenilmişti.

SALDIRGANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şikayet üzerine trans bireylere saldırdığı iddia edilen bina sakinleri Mehmet Çetin Durmaz (51) ve yeğeni Muhsin Durmaz (23) ile yakını Muhsin Durmaz (38) hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında 'yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit' suçlarından iddianame düzenlendiği öğrenildi.

TOPLAM 32 YIL CEZA

Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar açıklandı.

Sanıklara, 'gece konut dokunulmazlığı' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakaret suçundan toplamda 40 bin lira para cezası da verildi.

Mahkeme trans birey M.P. hakkında ise sanık Mehmet Durmaz'ı tehdit suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklanmasının ardından trans birey M.P.'nin avukatı, 10 aylık hapis cezasına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
İhlas Haber Ajansı
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