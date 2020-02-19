Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 119.574,10 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, seans başında yükseliş eğiliminde hareket etse de daha sonra satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 336,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) vereceği faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti.

Yurt dışında, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.