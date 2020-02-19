Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaşmaya varılamadı
|19 Şubat 2020 13:27
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Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması yapıldı.
-Lavrov: "Türk ve Rus heyetleri anlaşmaya varamadı"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'daki İdlib görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırılarından sonra ilk ayağı Ankara'da gerçekleşen, ardından 2 gün boyunca Moskova'da süren Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki sürece dair görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov konuya dair yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türk tarafına yeni bir talepte bulunmadığını ve 2 tarafın görüşmesinden nihai bir sonucun çıkmadığını ifade etti. Ürdünlü mevkidaşı Ayman Hüseyin Abdullah el-Safadi ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
ABD ve İsrail'in Filistin'de 'Yüzyılın Anlaşması' olarak kamuoyuna lanse ettiği Filistin'in işgali projesini de eleştiren Lavrov, bu ülkelerin tek taraflı yaklaşımlarının Orta Doğu'da ters etki yaptığını söyleyerek projeye karşı çıktıklarını ima etti.
-Kremlin Sözcüsü: "İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında gerçekleşen İdlib konulu müzakerelere dair gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bir yıldan uzun süre önce Suriye konusunda anlaşmalar yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti." diye konuştu.
Suriye'de rejim güçlerinin ve Rus askeri tesislerinin İdlib üzerinden saldırılara uğradığını savunan Peskov, "Militanlar ve terörist gruplar Suriye silahlı güçlerine ve Rus askeri tesislerine İdlib üzerinden saldırmaya başladıklarında Soçi'de varılan anlaşmalardan memnun olmayı bıraktık. Ancak İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını belirten Peskov, "Ancak başkanlar yakın temas halindeler, bu nedenle saatler içerisinde böyle bir görüşme ayarlanabilir." dedi.
Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib Harekatı, bir an meselesidir." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu terörist grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."
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