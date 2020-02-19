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'Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor'

İstanbul'da 5 Şubat günü pistten çıkıp üç parçaya ayrılan uçakta hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un yakınları uluslararası hukuk savaşı başlattı. Bozkurt ailesinin avukatı, Boeing üst düzey çalışanlarının ürettikleri uçaklara güvenmedikleri ve bu uçaklara ailelerini bindirmek istemediklerine dair mesajlaşmalar olduğunu söyledi.
 19 Şubat 2020 13:45
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'Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor'

İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağın 5 Şubat günü pistten çıkması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili ABD'de hukuk savaşı başlatıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un ailesi, ABD'li bir hukuk bürosu aracılığıyla uçak üreticisi Boeing'in merkezinin bulunduğu Chicago'da olayla ilgili ilk tazminat davasını resmen açtı.

Uçak firması Boeing başta olmak üzere küresel çapta kazandığı davalarla ünlenen Amerikalı avukat Nomaan Husain ile İzmirli avukat Ender Keleş, başlattıkları hukuk mücadelesiyle ilgili İzmir'de basın toplantısı düzenledi.

Kazada yaralananlarla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle temasa geçmeye çalıştıklarını ifade eden Husain, "Kazada yaşamını yitiren Songül Bozkurt'un ailesi tazminat davası için vekalet verdi.

Tüm mağdurların yasal haklarını sonuna kadar aramak için göreve hazırız" derken, İzmir Barosu avukatlarından Ender Keleş ise kazadan sonra Songül Bozkurt'un ailesinin kendisiyle irtibata geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yalnızca Türk adalet sisteminde bir davadan ziyade bu konunun uluslararası boyutunu düşünerek uçak üreticisi firmaya karşı ABD'de de bir dava açılabileceğini söyledik. Bu konuda uzmanlaşmış ABD'li bir hukuk firmasıyla görüştük. Avukat Nomaan Husain de daha önceki kazalarda olduğu gibi bu kazada da pilot hatası veya kötü hava şartları gibi görüşlerin herkes tarafından kabul edildiğini ancak gerçeğin sonradan ortaya çıktığını ve Boeing firmasının kusurlarını kabul ettiğini söyledi. Dün itibariyle Boeing firmasının merkezinin yer aldığı Chicago'da davayı açtık."

'Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor'

2007'de Honduras, 2008'de Endonezya'da yaşanan kazaların ardından da uçak firmalarınca bir algı oluşturulduğunu savunan Keleş, şöyle konuştu:

"Pilotaj hatası diyerek bir algı oluşturuluyor. Bu uçakların her türlü hava şartlarında iniş yapabilecek şekilde üretildiği hakkında herkes hem fikir. Bu kazaların pilot veya hava şartlarına bağlanmaması gerekir. Boeing, 737 Max uçaklarını ürettikten sonra dünyada gelmiş geçmiş en güvenilir uçağın üretildiğini iddia etti.

Sonrasında yaşanan vahim kazaları da hepimiz biliyoruz. Bu kazalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Üretici firmanın gerçekleri kamuoyundan sakladığını biliyoruz. Boeing çalışanlarının kendi ailelerini bile Boeing uçaklarına bindirmek istemediklerine dair mesajlaşmalara ulaştık. Bu uçakları güvenilir bulmadıkları yönündeki mesajlaşmalar var."

ABD'den gelen heyet enkaz alanında inceleme yaptı

'Hemen hemen tüm seyahatlerimize beraber giderdik'

Kardeşi Songül'ü çok acı bir şekilde kaybettiklerini ifade eden Ekrem Bozkurt, "Ailemiz çok üzgün diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Suçluların bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Çok acı çektiklerini söyleyen Hatice Bozkurt da en küçük kardeşlerini uçak kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Songül'ün çok hayalleri vardı. Evlilik hayalleri kuruyordu. Her şeyi yarım kaldı. Songül ile biz ayrı bir yere gitmezdik. Hemen hemen tüm seyahatlerimize beraber giderdik. Hayat dolu biriydi kardeşim. Bunu hala kabullenemiyorum. Bu kez o tek gidecekti, orada sözlüsüyle görüşecekti. ABD'deki tazminat davasını kazanırsak, Songül'ün bir hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Songül, Afrika'daki çocukları çok seviyordu ve susuz olduklarını biliyordu. Orada bir su kuyusu açtırmak istiyordu. Onun bu dileğini yerine getirmeyi istiyorum."
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