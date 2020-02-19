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Gençlik ve Spor Bakanlığından müfettişlere yurt dışı eğitim imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan müfettiş yardımcıları ve müfettişler, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılıyor.
 19 Şubat 2020 13:38
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Gençlik ve Spor Bakanlığından müfettişlere yurt dışı eğitim imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan müfettiş yardımcıları ve müfettişler, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personelinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde görev yapan müfettiş yardımcıları ve müfettişler, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılabilecekler. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajans) işbirliği ile gerçekleştirilen programla son 6 ayda 20 müfettiş yardımcısı Avrupa'nın farklı ülkelerinde çeşitli eğitimlere katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ve Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrasında harekete geçen bakanlık, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının AB proje ve programlarına bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla 60 müfettiş yardımcısına Ankara'da, 30 başmüfettişe de Antalya'da eğitim verdi. Programlar sonrasında İtalya, Almanya, Finlandiya, Lüksemburg, Slovakya, Romanya, Polonya, İngiltere'de toplam 22 müfettiş ve müfettiş yardımcısı çeşitli eğitim programlarına katıldı. Yurt dışında eğitim alan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, mesleki ve kişisel gelişim desteği kapsamında yabancı dil kursu, hizmet içi eğitim programları, proje ekibi oluşturulması gibi çalışmalar da gerçekleştirme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında da birçok etkinliğe imza attı. Başkanlık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında beş müfettiş yardımcısını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile gönüllü olarak Afrika'ya kurban dağıtım organizasyonuna gönderdi.
İhlas Haber Ajansı
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