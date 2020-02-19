e-YDS 2020/3 İngilizce başvuruları başladı
|19 Şubat 2020 14:13
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
e-YDS 2020/3 İngilizce Başvurularının Alınması
e-YDS 2020/3 İngilizce alanında, 14 Mart 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava başvuru süreci, 19 Şubat 2020 - 05 Mart 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 19 Şubat 2020 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3050, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS) Kılavuzu
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