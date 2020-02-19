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Manisa'da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki Akhisar depremden sonra dün saat 22.00'ye kadar Manisa'da 3 bin 774 deprem meydana geldiğini duyurdu.
 19 Şubat 2020 14:21
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Manisa'da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki Akhisar depremden sonra dün saat 22.00'ye kadar Manisa'da 3 bin 774 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Manisa, yaklaşık bir aydır arka arkaya gelen depremler sebebiyle adeta beşik gibi sallanıyor. Dün meydana gelen merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 5.2'lik deprem endişeleri arttırırken, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde neredeyse her gün 3.0 üzeri depremler kaydediliyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de dün sosyal medya hesabı üzerinden son verilere ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Haluk Özener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde 18 Şubat 2020 saat 22.00 itibariyle 3774 adet deprem kaydedilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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