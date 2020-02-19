1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul'da UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde kadım doğum ünitesinden ameliyathaneye kadar bir çok birim bulunuyor. İstanbul'da kurulan ve gerçek hastaneyi aratmayan sahra hastanesi drone ile görüntülendi.
 19 Şubat 2020 14:58
Yazdır
Eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul'da UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde kadım doğum ünitesinden ameliyathaneye kadar bir çok birim bulunuyor. İstanbul'da kurulan ve gerçek hastaneyi aratmayan sahra hastanesi drone ile görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere Türkiye genelinde sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul Bakırköy'de UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde acil servis, kadım doğum ünitesi, laboratuvardan ameliyathaneye kadar birçok birim bulunuyor.

UMKE İstanbul İl Sorumlusu Selim Altınarık, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesi içerisindeyiz. Bu alanı biz sahra hastanesi kurulum uygulaması için kullanıyoruz. Burada UMKE personellerine sahra hastanesi kurulumuyla alakalı eğitimler veriyoruz. Sahra hastanesi içerisinde bulunan medikal cihazların kalibrasyonlarını yapıp bakım ve onarımdan geçiriyoruz" dedi.

Sahra hastanesinin içerisinde bulunan bütün ünitelerin mevcut olduğunu ifade eden Altınarık, "Hastamız öncelikle triyaj alanına geliyor. Triyaj'da ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra acil servise yada polikliniğe yönlendiriliyor. Hastamızın laboratuvar veya radyoloji ihtiyacı olduğunda yine sahra hastanemizin içerisinde bulunan bu ünitelerden de hizmet alabiliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde birçok sahra hastanemizin bulunduğunu kaydeden Altınarık, "Bunlar ülkemizin değişik yerlerinde konuşlandırılmış durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Doğal afetler ya da doğa kaynaklı bir afet meydana geldiğinde ilgili bölgeye hızla intikal edilerek kurulum sağlanıyor. Burası modüler yapıdan oluşuyor. Bakanlığımızın envanterinde birden çok sahra hastanesi modeli mevcut. Bunlar gidilecek olan bölgenin iklim ve coğrafi durumu, mevsimin yaz ya da kış olmasına göre seçilerek ilgili kurulum gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.

Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değiştiğini belirten Altınarık, "UMKE personelleri temel eğitimden geçirildikten sonra branş olarak ayrılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız sahra hastanesinin kurulum ve işletiminden sorumlu. Bizim modül eğitimlerimiz içerisinde bu eğitimler mevcut. İlk üniteyi kurduğumuz an içerisinde malzemeleri yerleştirdiğimizde hasta almaya başlıyoruz. Daha sonrasında diğer modüller eklenerek hastanenin tamamen kurulumu sağlanmış oluyor. Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değişir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesinde kurulan ve UMKE personelini eğitim amaçlı kurulan hastane drone ile görüntülendi. Görüntülerde bir çok ünitenin alanda olduğu ve üniteler arasında geçişlerin olduğu görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanlığından müfettişlere yurt dışı eğitim imkanı
19 Şubat 2020 13:38		 Hakkari'de okullar tatil edildi
19 Şubat 2020 11:54
Son 17 yılda 855 kadın emniyet müdürü görev yaptı
19 Şubat 2020 10:48		 Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
19 Şubat 2020 10:39
Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi
19 Şubat 2020 10:35		 Yaylada mahsur kalan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
19 Şubat 2020 10:25
Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
19 Şubat 2020 09:54		 Muhammedin ailesine Türkiye sahip çıktı
19 Şubat 2020 09:33
Denetim çürükleri ayıklayacak
19 Şubat 2020 06:41		 Marka sahipleri dikkat: 5 yıl kullanılmayanlar iptal olacak
18 Şubat 2020 23:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - 5 bin TL'lik telefon siparişi verdi, solüsyon geldi15:44 - Ekonomistler, MB'nin faiz indirimine ne dedi?15:44 - Başakşehirli futbolculardan koronavirüs önlemi15:40 - Bekçi köprüden atladı, cansız bedeni 2 gün sonra bulundu15:35 - Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisine girecek15:30 - Bakan Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı15:23 - Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu15:19 - Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı15:10 - Emniyet Genel Müdürü'nden, FETÖ operasyonları açıklaması14:58 - Eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor
14:55 - CHP'den e-Belediye tepkisi14:45 - Komşuda ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi14:44 - 12 Eylül davası üçüncü kez Yargıtayda14:40 - Bekçilerin, Ankara'da bir kişiyi darp ettiği iddiasına açıklama14:33 - Emniyet kemeri takmadı, otomobilden yola fırladı14:30 - MEB, geçici görev yollukları konusuna açıklık getirdi14:30 - İstanbul'da kirli hava: Kartal, Esenyurt ve Fatih'te dikkat14:21 - Manisa'da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
Merkez Bankası faiz indirdi
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışma hayatının altın kuralları 1
çiftlik caddesi 2
idal 3
zeljko obradovic 2
toplu taşıma araçlarındaki telefon çılgınlığı 6
Kendini inşa etmek 4
18.02.2020 manisa depremi 3
Sen yabancı değilsin 1
Heung min son 1
erling haaland 3
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam