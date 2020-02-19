Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
|19 Şubat 2020 15:58
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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.
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