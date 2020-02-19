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Gökçek'e 16.2 milyon dolarlık 'fesat' ve 'zarar' soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek hakkında "İhaleye fesat karıştırma" soruşturması açıldı. Gökçek'in belediyeyi 16.2 milyon dolar zarar ettirdiği iddia ediliyor.
 19 Şubat 2020 16:13
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Gökçek'e 16.2 milyon dolarlık 'fesat' ve 'zarar' soruşturması

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında 16 milyon 241 bin 345 dolar zarara neden olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Müfettişler; özelleştirme kararına rağmen Belbeton A.Ş.'ye milyonluk yatırımlar yapıldığını, belediyeye verilmesi gereken karın da meclis kararıyla şirketin sermayesine eklendiğini ortaya çıkardı.

KASITLI OLARAK DÜŞÜK GÖSTERİLDİ

Teftiş raporunda, 2012 yılında özelleştirilen Belbeton'un değerini tespit eden Detay Danışmanlık A.Ş adlı özel firmanın, belediye ve bağlı şirketlerle iş ilişkisi olduğu, şirketin satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösterdiği de vurgulandı. Raporda özelleştirme kapsamında satışı yapan belediye encümeni ile Melih Gökçek'in ciddi bir kamu zararına neden oldukları belirtildi.

ŞİRKETİN ÖZ SERMAYESİNE DEVREDİLDİ

Yapılan incelemede, şirketin 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilmesinden önce belediye tarafından 2007-2008 yıllarında bordür ve parke taşı üretimi tesisi için 11 milyon TL (o günkü kurla 8.5 milyon dolar) yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, belediye ile Belbeton arasındaki protokole göre şirketin yıl sonu karının yüzde 50'sini belediyeye ödemesi gerektiği halde, 2009'da karının yarısı olan yaklaşık 5 milyon TL'lik tutar hissesinin meclis kararıyla şirketin öz sermayesine ilave edildiği belirlendi.

1.5 MİLYAR LİRALIK İHALE

Belbeton'un 2011-2015 yılları arasında 145 milyon TL (o günkü dolar kuruna göre 71 milyon dolar) satış yapacağı öngörülmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce aynı yıllar arasında şirkete satış tutarının 10 katından fazla ve 1.5 milyar TL (yaklaşık 732 milyon dolar) tutarında ihale verildiği ortaya çıktı.

FİRMA SAHİBİ İLE GÖKÇEK VE OĞLU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu yolla Belbeton'un özelleştirilmesi, belediye kaynaklarıyla finanse edildi, geri kalan kısmıyla da haksız kazanç sağlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na o dönemde yapılan bir ihbarda özelleştirme ihalesini kazanan firma sahibi ile Melih Gökçek ve oğlu arasında yakın ilişki bulunduğunun iddia edilmesi gibi emarelerin bulunduğu da vurgulandı.

Oluşan 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın Melih Gökçek, encümenler, bürokratlar, onay mercileri ve Detay Danışmanlık A.Ş.'den tazmini için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderildiği öğrenildi.

Deniz AYHAN
Sözcü
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