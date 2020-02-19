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Mühür bile durduramadı, duvarı kırıp yeni kapı açtılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde daha önce tombala oynatıldığı için mühürlenen iş yerinde, duvar kırılıp kapı açılarak tekrar tombala oynatıldığı ortaya çıktı. Adrese yapılan operasyonda kumar oynayan 72 kişi gözaltına alındı.
 19 Şubat 2020 16:15
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Mühür bile durduramadı, duvarı kırıp yeni kapı açtılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde daha önce tombala oynatıldığı için mühürlenen iş yerinde, duvar kırılıp kapı açılarak tekrar tombala oynatıldığı ortaya çıktı. Adrese yapılan operasyonda kumar oynayan 72 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde Yoğurtçular ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren ve kumar (tombala) oynandığı için 15 Şubat tarihinde mühürlenen umuma açık işletmelerde mühür fekki olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda işletmeciliğini İ.D. ve B.O. isimli şahısların yaptığı umuma açık mühürlü işletmelere 19 Şubat günü baskın düzenlendi. İşletmeciliğini İ.D.isimli şahsın yaptığı işletmede, mühürlenen kapı yerine duvarın kırılarak yeni bir kapı yapıldığı tespit edildi. İşletmede kumar oynadığı tespit edilen 21 kişi yakalanarak haklarında idari yaptırım uygulandı. İşletmeciliğini B.O. isimli şahsın yaptığı mekana yapılan baskında da yine kumar oynadığı tespit edilen 52 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Her iki adreste de yakalanan 72 şüpheli, mühür fekkinden dolayı gözaltına alındı.

Materyallere el konuldu

Öte yandan yapılan operasyonda ele geçirilen ve tombala oynamada kullanıldığı düşünülen materyallere jandarma tarafından el konuldu. İ.D. ve B.O. isimli işletme sahipleri hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki" suçlarından adli işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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