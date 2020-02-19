Ahmet Şık, kendi partisi HDP'yi eleştirdi

HDP Milletvekili Ahmet Şık'tan partisi hakkında şaşırtan özeleştiriler geldi. HDP Kongresi öncesinde partinin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın sorularını yanıtladı. HDP'li Şık'ın partiye dönük sert eleştirileri dikkat çekti.

Kongre ile birlikte HDP içindeki soruna neden olan kadroların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Şık, "Mevcut isimlerle devam edebilirsin ama sözün başında da dediğimiz 'yeni bir dönem' başlatacak isen partinin var olan yapısal sorunları başta olmak üzere sorunlu alanlara/kişilere neşter vurarak bu problemleri ortadan kaldıracak bir değişimi başlatarak yola çıkmak gerek. HDP'nin yapısal sorunlarına çözüm üretebilecek bir kadrolaşmaya gitmek bir değişim olacağının da kanıtı olur" ifadelerini kullandı.

'Hantallaşma oluyor'

"HDP'nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkamadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil" diyerek parti siyasetine ilişkin eleştirilerini de sıralayan Ahmet Şık, "HDP'deki parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için sorunun adını CHP'lileşme diye koymak yanlış olmaz" dedi.

'Ekonomik krizin nedeni Öcalan'a uygulanan tecrittir demek samiyetsiz'

Terör örgütü PKK'ya yönelik eleştirilerini de belirten Ahmet Şık, "PKK bir şiddet eylemi gerçekleştiriyor. Bombalı bir saldırı da, bir karakol baskını da ya da sivillere yönelik herhangi bir saldırı olabilir. Sonuçta insan canına kast eden bir eylem var ve çok haklı olarak eleştiri yöneltiliyor" şeklinde konuştu. HDP'nin ülke gerçekliği ile uyuşmayan söylemlerini de hatırlatan vekil Ahmet Şık, "Mesela, Cumhuriyet tarihinin yaşanan en ağır finansal krizine dair sözümüzü 'Krizin nedeni Öcalan'a uygulanan tecrittir' diyerek anlatmaya kalkmak bizi sadece kendi gündemimize hapsederken ülke gerçekliğine yaklaşımımıza dair de bir samimiyet ve kavrayış turnusolu olarak görünüyor" sözlerini kullandı.

'Yapısal sorunlar var'

"Yerel seçimlerde CHP solculaştığı için değil HDP 'sağcılaştığı' (Burada CHP'nin sağcı olduğuna vurgu yapılmaktadır) için başarı elde etti" diyerek, HDP'nin yerel seçimlerdeki hatalarını madde madde anlatan Ahmet Şık, "En güçlü olduğunuz yerlerin toplamında oy oranlarınız yüzde 60'lardan 40'lara düşmüşse bu yapısal bir soruna işaret eder" dedi ve Tunceli'deki durumla ilgili şunları söyledi:

'HDP kendi politik gerçekliğinin büyüsüne kapılıp gitmiştir'

"Dersim ve Fatih Maçoğlu özelinde parlamenter siyasetin HDP üzerindeki etkileri, düşünülmesi gereken en önemli şeylerden. Maçoğlu'nun aday olmasından belediyeyi kazanmasına ve hatta sonrasına da sarkan döneme baktığımızda görünen odur ki, HDP siyaseti kendi politik gerçekliğinin büyüsüne kapılıp gitmiştir."

"Dersim'in tüm ilçelerinin CHP ve AK Parti arasında bölüşülmüş olması gerçeği bir başka tartışmanın konusu olmak üzere ortaya çıkan sonucun anlamı kanımca şu ki; Dersim özelindeki kibirli duruşumuza seçmen tokadı inmiştir. Çünkü Batı'da 'bağrımıza taş basarak' oy kullanırken, aynı 'yüce gönüllülüğü' Dersim'de gösterememiş olmamızla ilgili paradoksu Dersimliler 'cezalandırmıştır.'