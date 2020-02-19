Rize'de corona virüs alarmı
Geçen hafta Tayland'a giden bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
|19 Şubat 2020 16:28
|Yazdır
Doktorlar hastayı, corona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına aldı.
Ailesiyle birlikte 10 gün önce Tayland ziyaretinden dönen bir kişi, ateş ve öksürük şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Doktorlar corona virüs şüphesiyle hastayı tedbir amaçlı hastaneye yatırdı.
Yapılan tahlillerin ardından alınan numuneler incelenmek için Ankara'ya gönderildi.
Genel durumunun iyi olduğu belirlenen hastanın eşi ve çocuğunda ise herhangi bir gribal enfeksiyon gözlenmediği bilgisine ulaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Televizyon karşısında miskinlik' kadınların kalp sağlığı için tehlike arz ediyor
19 Şubat 2020 12:30
|760 milyon karantinada 80 milyon ev hapsinde
19 Şubat 2020 07:40
|15 maddede böbrek taşından korunmanın yolları
18 Şubat 2020 20:04
|Virüslerin yayılmasında paranın da etkisi var
18 Şubat 2020 14:19
|Yeni geliştirilen moleküler alerji testiyle tüm alerjilerinizi keşfedin
18 Şubat 2020 11:07
|MS hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor
18 Şubat 2020 10:24
|Koronavirüs can almaya devam ediyor: 1771 kişi öldü
17 Şubat 2020 06:10
|Hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybetti
16 Şubat 2020 22:21
|Grip, kalp krizi riskini arttırıyor
16 Şubat 2020 21:51
|Hastalıklara şifa arı iğnesi
16 Şubat 2020 18:26