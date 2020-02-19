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Akşener'den Erdoğan'a 2023 yanıtı: Kul kurar, kader gülermiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.' Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş' dedi.
 19 Şubat 2020 16:43
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Akşener'den Erdoğan'a 2023 yanıtı: Kul kurar, kader gülermiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti'den İpsala Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Ardından da pazar yerine giderek, pazarcıları dinledi. Meral Akşener daha sonra İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeç'ye ziyarette bulundu. Sarıkeçe ve CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Partisinin ilçe başkanlığı binası önünde topanan vatandaşlara seslenen Akşener, bugüne kadar hiç yapılmayan bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.'Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'. 2023'te kimin kalıp, kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Herkese inat, gezmeye devam edeceğim. Tek tek herkesin ayağına gideceğim."

Meral Akşener'e ilçe teşkilatı ziyareti sırasında çeşitli hediyeler verildi. Akşener, parti yöneticileriyle yaptığı kısa toplantının ardından ise Keşan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.
DHA
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