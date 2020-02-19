Düzensiz göçmenleri il dışına izinsiz taşıyan taksiciye ceza
|19 Şubat 2020 16:55
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Yol izin belgeleri olmayan düzensiz göçmenleri Kırşehir'den Ankara'ya taşıyan taksiciye, 6 bin 936 lira para cezası uygulanarak hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kent merkezinde taksicilik yapan emekli Metin Polat, Ankara'ya gitmek istediklerini belirten 4 düzensiz göçmenle 380 liraya anlaşarak yola çıktı.
Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki kontrol noktasında trafik ekipleri tarafından durdurulan taksideki düzensiz göçmenlerin üzerinden kimlikleri ve yol izin belgeleri çıkmadı.
Trafik ekiplerinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine Metin Polat'a düzensiz göçmenleri izin belgeleri olmadan il dışına çıkardığı için 6 bin 936 lira idari para cezası uygulanarak, hakkında insan kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, izin belgesi olmadan düzensiz göçmenlerin taşınamayacağını bilmediği için mağdur olduğunu ileri sürerek, yaşadığı bu durumun diğer taksicilere örnek olması gerektiğini söyledi.
Kırşehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün düzensiz göçmenlerin izin belgesi olmadan il dışına taşınamayacağı ile ilgili 4 yıl önce duraklara genelge gönderdiğini cezayı aldıktan sonra öğrendiğini iddia eden Polat, "2018 yılında emekli olduktan sonra taksiciliğe başladığım için bu genelgeden haberim olmadı. Bu durum diğer taksici arkadaşla örnek olsun. İnşallah başlarına gelmez." dedi.
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