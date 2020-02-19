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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
 19 Şubat 2020 17:09
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0680 6,0690 6,0770 6,0780
Avro 6,5510 6,5520 6,5580 6,5590
Sterlin 7,8840 7,9230 7,8660 7,9060
İsviçre Frangı 6,1570 6,1880 6,1630 6,1940
ANKARA
ABD Doları 6,0450 6,0950 6,0550 6,1050
Avro 6,5250 6,5850 6,5350 6,5950
Sterlin 7,8320 7,9790 7,8200 7,9610
Anadolu Ajansı
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