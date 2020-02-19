Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|19 Şubat 2020 17:09
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0680
|6,0690
|6,0770
|6,0780
|Avro
|6,5510
|6,5520
|6,5580
|6,5590
|Sterlin
|7,8840
|7,9230
|7,8660
|7,9060
|İsviçre Frangı
|6,1570
|6,1880
|6,1630
|6,1940
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0450
|6,0950
|6,0550
|6,1050
|Avro
|6,5250
|6,5850
|6,5350
|6,5950
|Sterlin
|7,8320
|7,9790
|7,8200
|7,9610
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