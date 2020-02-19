TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti
|19 Şubat 2020 17:24
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TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifini kabul etti.
Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
- Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Ruanda Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ve Guatemala Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ve Honduras Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
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