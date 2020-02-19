Çeyrek altın günü rekorla kapattı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 509,00 liradan işlem gördü
|19 Şubat 2020 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 artışla 313,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 509,00 lira, Cumhuriyet altını 2.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,87 yükselişle 313,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|310,60
|310,80
|313,30
|313,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.047,00
|2.068,00
|2.065,00
|2.086,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|283,00
|287,00
|286,00
|290,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.000,00
|2.020,00
|2.018,00
|2.038,00
|Yarım Ziynet
|1.000,00
|1.010,00
|1.009,00
|1.019,00
|Çeyrek Ziynet
|500,00
|505,00
|504,00
|509,00
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