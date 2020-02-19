HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti.
|19 Şubat 2020 18:06
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.
İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.
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