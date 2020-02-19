En çok bu konularda CİMER'e başvurduk
|19 Şubat 2020 18:29
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı.
İletişim Başkanlığının Twitter adresinden paylaşılan bilgilere göre, merkeze yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91, ortalama cevaplanma süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre CİMER'e başvurularda yüzde 10 artış oldu. CİMER'e en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin ve Hatay'dan başvuruldu.
Bunların yüzde 94,5'i internet, yüzde 5,3'ü Alo 150, yüzde 0,2'si ise mektup ve faks yoluyla gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 49'unu şikayet, yüzde 33'ünü istek, yüzde 8'ini bilgi edinme, yüzde 5'ini ihbar, yüzde 5'ini de görüş ve öneriler oluşturdu.
CİMER'e en yoğun başvuru ise Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye'nin otomobiline destek konusunda geldi.
Paylaşımda, CİMER'in 2019 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinden "Bilgiye Erişim Kategorisi"nde şampiyonluk ödülü ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden "Halkla İlişkiler Kategorisi"nde birincilik ödülü aldığına yer verildi.
2019 yılında 3.138.233 başvuruT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 19, 2020
Yüzde 91 başvuru cevaplanma oranı
Bir önceki yıla göre başvurularda yüzde 10 artış
Uluslararası ödüller
Millet ve Devlet arasındaki iletişim köprüsü #CİMERpic.twitter.com/ZbkgLIQPM7
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetti
19 Şubat 2020 19:03
|TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası
19 Şubat 2020 18:14
|Ereğli Belediye Başkanı MHP'ye katıldı
19 Şubat 2020 17:47
|Akşener'den Erdoğan'a 2023 yanıtı: Kul kurar, kader gülermiş
19 Şubat 2020 16:43
|Ahmet Şık, kendi partisi HDP'yi eleştirdi
19 Şubat 2020 16:19
|Gökçek'e 16.2 milyon dolarlık 'fesat' ve 'zarar' soruşturması
19 Şubat 2020 16:13
|Bakan Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı
19 Şubat 2020 15:30
|CHP'den e-Belediye tepkisi
19 Şubat 2020 14:55
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Macron'a tepki
19 Şubat 2020 14:05
|Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı
19 Şubat 2020 13:56