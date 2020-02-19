İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetti
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
|19 Şubat 2020 19:03
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