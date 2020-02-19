Erzurum'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı
|19 Şubat 2020 19:16
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmasıyla FETÖ/PYD Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunan Y.T., A.Ş., B.Ç., E.Ç. ve N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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