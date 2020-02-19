Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda
|19 Şubat 2020 19:20
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre salgın sebebiyle 2,004 kişi hayatını kaybederken, 74,185 kişi de salgından etkilendi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.
Petrol fiyatları, Covid-19'un etkisinin azalmaya başlamasıyla yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.84 artarak 58.81 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.58 artışla 52.87 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.50 artışla 18.24 dolardan,
- altın, yüzde 0.26 artışla 1,607.80 dolardan,
- bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.60 dolardan,
- platin, yüzde 1.42 artışla 1008.00 dolardan ve
- paladyum yüzde 7.23 artışla 2,678.10 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,120 liraya yükseldi.
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