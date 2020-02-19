Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda

ELDEN PARA ALAN NİKAH MEMURU, AĞIR CEZADA YARGILANIYOR Uzunköprü Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yaparken 140 bin TL'yi hesabına geçirdiği iddiası ile açığa alınan sanık, ilk duruşmada suçunu itiraf ederek "Benden önce de yapılıyordu" sözleriyle kendini savundu.