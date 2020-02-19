Gümüşhane'de FETÖ imamına ikinci kez hapis cezası
|19 Şubat 2020 19:32
|Yazdır
Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın ( FETÖ/PDY) ildeki ekonomik işlerinden sorumlu sözde imamlardan olduğu gerekçesiyle yargılanan H.B. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay'da bozulması üzerine yeniden Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına H. B'nin avukatı Özcan Burak Bayraktar katıldı.
Duruşmada savunma yapan Bayraktar, müvekkili hakkındaki iddiaları kabul etmediklerini , sanığın önceki yargılamada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldığını hatırlattı.
Yargıtayın, bozma kararında sanığın örgüt üyeliğine ilişkin somut verilerin ortaya konulması gerektiğine yer verdiğini ileri süren Bayraktar, müvekkilinin örgüt üyeliğine ilişkin somut bir delilin bulunmadığını, bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, eski kararında direnerek H.B'yi yeniden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzurum'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
19 Şubat 2020 19:16
|Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
19 Şubat 2020 19:07
|Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
19 Şubat 2020 18:40
|MİT tırlarının durdurulması davasında tutukluluğa devam
19 Şubat 2020 18:33
|8 bin kripto muvazzaf ayıklandı
19 Şubat 2020 18:25
|Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
19 Şubat 2020 15:58
|Emniyet Genel Müdürü'nden, FETÖ operasyonları açıklaması
19 Şubat 2020 15:10
|FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası
19 Şubat 2020 13:54
|TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor
19 Şubat 2020 13:12
|FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 35'i muvazzaf 55 gözaltı
19 Şubat 2020 12:48