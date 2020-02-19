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Sektör temsilcileri MB'nin faiz kararını değerlendirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e çekmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası 2019 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan son altı toplantıda aralıksız bir indirim süreciyle politika faizini 13.25 puan aşağıya çekti. Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" dedi.
 19 Şubat 2020 19:36
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Sektör temsilcileri MB'nin faiz kararını değerlendirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e çekmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası 2019 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan son altı toplantıda aralıksız bir indirim süreciyle politika faizini 13.25 puan aşağıya çekti. Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" dedi.

Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir düzenleme yapıldığını belirten İTO Başkanı Avdagiç, "Hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşadık. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi iş dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesini sağlayacak, ikincisi de işletmelerin bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak. Finansman iklimi artık bunu destekleyecek makul düzeylere inmiştir" diye konuştu.

Avdagiç, finansman koşullarında yaşanan iyileşmelerin, iç talepten enflasyona kadar pek çok alandaki olumlu yansımasının yılın ikinci çeyreği itibariyle daha belirgin olacağını da ifade etti.
DHA
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