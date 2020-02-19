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İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar

Kocaeli'de aynı gün 2 ayrı eskort sitesince kendilerine bildirilen hesap numaralarına para yatırdıkları halde istedikleri kadınlar gelmeyen 2 arkadaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda 2 kadın hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.
 19 Şubat 2020 19:46
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İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar

Kocaeli'de yaşayan B.S. ve F.N. adlı arkadaşlar, 2019 yılında, internet üzerinden müşteri bulan bir eskort sitesi tarafından verilen hesap numarasına 2 kadın için para gönderdi. Ancak kadınlar bildirdikleri adrese gelmedi. 2 arkadaş, aynı gün başka bir eskort sitesinin hesap numarasına da para gönderdi. Ancak bu site üzerinden çağırdıkları kadınlar da gelmedi. İkili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonunda B.S. ve F.N.'yi ilk dolandıranların, S.Ç. ve C.A. adlı kadınlar oldukları belirlendi. 2 şüpheli hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

'BİZE BEKLEMEMİZİ SÖYLEDİLER AMA KİMSE GELMEDİ'

Kocaeli 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz kadın sanıklar gelmedi. Şikayetçi arkadaşlardan ise B.S. katıldı.

B.S., mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Evde oturuyordum, arkadaşım aradı. 'Hazırlan İzmit'e çarşıya gideceğiz' dedi. Fuhuş için eskort sitesinden F. adında bir kadın bulduk, bulduğumuz kişi bize bir yerde beklememizi ve kadın göndereceğini söyledi. Bunun için bizden hesaplarına para yatırmamızı istedi. Ben ve arkadaşım parayı yatırdık ama ne gelen ne de giden oldu. Hiç kimse gelmedi" dedi.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDILAR

Ardından ikinci kez dolandırıldıklarını anlatan B.S. "Arkadaşım başka bir eskort sitesinden M. adında biri ile iletişim kurdu. Bu kişi de bize kadın göndereceğini söyleyerek, hesaba para yatırmamızı istedi. Biz de yatırdık. Ama yine kadın gelmedi. Paraların tamamını arkadaşım yatırdı. Telefon konuşmalarını da o yaptı. Benim bir kaybım yok" diye konuştu.

Mahkeme, diğer mağdur ile sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
DHA
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