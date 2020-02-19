Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi
|19 Şubat 2020 19:50
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İstanbul bBeyoğlu Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki siyah renkli erkek figürü üstüne, 'ay-yıldız'ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı.
Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu.
ÇIKARTMAYI YAPIŞTIRANI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü.
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