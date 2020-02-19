1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler

Sivas'ta üniversite öğrencisinin devrilen halk otobüsünün altında sıkışarak hayatını kaybettiği trafik kazasının davası görülmeye başlandı. Olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü kaçış gerekçesi olarak, evine kimliğini almak için gittiğini söyledi.
 19 Şubat 2020 19:58
Yazdır
Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler

Sivas'ta üniversite öğrencisinin devrilen halk otobüsünün altında sıkışarak hayatını kaybettiği trafik kazasının davası görülmeye başlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü kaçış gerekçesi olarak, evine kimliğini almak için gittiği söyledi.

Sivas'ta 18 Ekim 2019 gecesi meydana gelen kazada, lüks otomobili ile kavşağa kontrolsüz giriş yapan H.R.A. isimli İranlı iş adamı, M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki sürücü de taksirle ölüme sebep oldukları gerekçesi ile tutuklandı. Olaydan bir süre sonra halk otobüsü şoförü M.B. ara tahliye kararı ile tahliye oldu. Sürücüler bugün Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı.

Duruşmada kaza sonrası olay yerinden ayrılan lüks aracın sürücüsü İranlı iş adamının ifadeleri dikkat çekti. Sanık H.R.A. ifadesinde kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını hastanede işlem yaptırabilmek için kimliğini almak için evine gittiğini söyledi.

Sanık ifadesinde, arkadaşını evine bıraktığını oradan da kızımı görmeye gittiğini belirterek yola çıkmadan önce sağı solu kontrol ettiğini ve araç görmediğini söyledi. Sanık sol tarafında bulunan sitenin görüş açısını kapattığını, yola giriş yapmadan hızını yavaşlattığını belirterek hareket etmek istediği anda otobüsle çarpıştığını söyledi. Sanık, çarpışma sonrası aracının kaldırım ile otobüs altında kaldığını ve yola girmeden frene bastığını, selektör yaptığını ve kornaya bastığını söyledi. Hızının yavaş olduğunu ve aracının spor olduğu için otobüsün kamera açısına girmemiş olabileceğini belirten sanık, kaza sonrası çevreden geçenlerin kendisini araçtan çıkardığını dile getirdi.

Eve kimliğini almaya gitmiş

Kaza sonrası arkadaşlarını aradığını ve arkadaşlarının gelerek kendisini olay yerinden hastaneye götürmek için ayrıldıklarını belirten sanık, yanında kimliği olmadığı için hastanede tedavi olamayacağını düşünerek kimliğini almak için eve gittiklerini söyledi. Evden aşağı indiğinde polis ekiplerinin kapının önünde olduğunu belirten sanık, polislerin kendisini aldığını ve ifadeye götürdüğünü söyledi.

Üniversite öğrencisi patlayan camdan fırladı

Sanık halk otobüsü şoförü M.B., selektör yaparak aşağı doğru indiğini ve aracı görmediğini belirterek aracın bir anda otobüse vurduğunu söyledi. Otobüs'ün hızının 50 kilometre olduğunu ve şahsın araçla otobüse 2 kez vurduğunu belirten sanık, çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza sonrası aracı sağa doğru meyillendiğini ve aracın kaldırıma çarpması ile aracın ön camının patladığını belirten sanık, üniversite öğrencisinin patlayan camdan fırladığını söyledi.

Duruşma sanıkların dinlenmesinin ardından diğer tanıkların da dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Kazaya karışan İranlı iş adamının tutukluluğuna devam edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar
19 Şubat 2020 19:46		 Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş
18 Şubat 2020 23:21
Osman Kavala gözaltına alındı
18 Şubat 2020 22:56		 Osman Kavala hakkında bu kez 15 Temmuz'dan gözaltı kararı
18 Şubat 2020 21:11
Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz
18 Şubat 2020 19:31		 Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı
17 Şubat 2020 20:56
Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret
17 Şubat 2020 20:11		 HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son
17 Şubat 2020 19:47
Stajyer avukata cinsel saldırı! Baro harekete geçti
17 Şubat 2020 19:07		 Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
15 Şubat 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - İçişleri: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu20:38 - Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi20:34 - Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar doları hedefliyoruz20:26 - Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu20:22 - Feridun Sinirlioğlu: Askerimizi geri çekmeyeceğiz20:18 - IMF'den 'koronavirüs' değerlendirmesi20:14 - Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti20:10 - İnternetten 'yemelik' toprak satışı20:06 - 30 yıldır cep telefonu biriktiriyor
20:03 - İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti19:58 - Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler19:54 - Ekrem İmamoğlu'ndan UKOME kararına tepki19:50 - Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi19:46 - İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar19:43 - Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu19:40 - Şanlıurfa'da gösteri, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı19:36 - Sektör temsilcileri MB'nin faiz kararını değerlendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
Merkez Bankası faiz indirdi
A Spor canlı yayınında gergin anlar!
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
phillip cocu 1
yalı çapkını 3
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
çiftlik caddesi 2
bekle 5
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 1
18.02.2020 manisa depremi 3
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 2
ben bu yaz nerdeydim 3
Franz Kafka 1
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam