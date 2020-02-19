İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'de yaşanan istifaları da değerlendiren Erdoğan, "2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" dedi.

"2023'E KADAR İYİ PARTİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

İYİ Parti'den bir haftada yaşanan iki istifa AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sonra Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.