1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'de yaşanan istifalara ilişkin, "İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.
 19 Şubat 2020 20:03
Yazdır
İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'de yaşanan istifaları da değerlendiren Erdoğan, "2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" dedi.

"2023'E KADAR İYİ PARTİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

İYİ Parti'den bir haftada yaşanan iki istifa AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sonra Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2020 20:43		 Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
19 Şubat 2020 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar doları hedefliyoruz
19 Şubat 2020 20:30		 Feridun Sinirlioğlu: Askerimizi geri çekmeyeceğiz
19 Şubat 2020 20:22
Ekrem İmamoğlu'ndan UKOME kararına tepki
19 Şubat 2020 19:54		 'Yargı sistemine yönlendirme söz konusu olamaz'
19 Şubat 2020 19:28
İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetti
19 Şubat 2020 19:03		 En çok bu konularda CİMER'e başvurduk
19 Şubat 2020 18:29
TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası
19 Şubat 2020 18:14		 Ereğli Belediye Başkanı MHP'ye katıldı
19 Şubat 2020 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - İçişleri: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu20:38 - Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi20:34 - Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar doları hedefliyoruz20:26 - Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu20:22 - Feridun Sinirlioğlu: Askerimizi geri çekmeyeceğiz20:18 - IMF'den 'koronavirüs' değerlendirmesi20:14 - Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti20:10 - İnternetten 'yemelik' toprak satışı20:06 - 30 yıldır cep telefonu biriktiriyor
20:03 - İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti19:58 - Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler19:54 - Ekrem İmamoğlu'ndan UKOME kararına tepki19:50 - Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi19:46 - İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar19:43 - Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu19:40 - Şanlıurfa'da gösteri, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı19:36 - Sektör temsilcileri MB'nin faiz kararını değerlendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
Merkez Bankası faiz indirdi
A Spor canlı yayınında gergin anlar!
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 4
Jadon sancho 7
tok tok 2
the bletchley circle 1
osman kavala 1
ümit öztürk 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
altay bayındır 1
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 3
tik tok 4
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam