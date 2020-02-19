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30 yıldır cep telefonu biriktiriyor

SAMSUN'da, telefoncu Adnan Alparslan (53), 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Alparslan, dünyanın en eski cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonu için yaklaşık 35 bin TL harcadı.
 19 Şubat 2020 20:06
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30 yıldır cep telefonu biriktiriyor

SAMSUN'da, telefoncu Adnan Alparslan (53), 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Alparslan, dünyanın en eski cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonu için yaklaşık 35 bin TL harcadı.

İlkadım ilçesinde, telefon tamir dükkanı bulunan Adnan Alparslan, 30 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarak 850 adet cep telefonu topladı. Dünyada kullanılan ilk cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonunda her teknik özellikte telefon bulunuyor. 30 yıldır telefon tamir işiyle uğraştığını anlatan Adnan Alparslan, "Zaman içinde bu koleksiyon oluştu. Vatandaşlar, eş dost telefon getirmeye başladı, ben de bunun bir koleksiyon olabileceğini düşündüm. Gençlerin, geçmişte kullanılan cep telefonlarını görmesini ve o zamanın teknolojiyle, günümüz teknolojini kıyaslamasını istedim. Bu koleksiyon için yaklaşık 35 bin lira para harcadım. Aslında halen telefon almaya devam ediyorum, koleksiyonda 850 tane cep telefonu var ama birkaç tane eksik parçam var, onları da bulmaya çalışıyorum" dedi.

'ESKİ CEP TELEFONLARI KOLEKSİYONDA VAR'

Koleksiyonda tüm markalara ait cep telefonunun olduğunu ifade eden Alparslan, "Dünyada kullanılan ilk cep telefonu, Türkiye?de kullanılan ilk cep telefonu, dünyanın en ağır cep telefonu ve ilk dokunmatik cep telefonu koleksiyonda mevcut. Dükkana gelen vatandaşlar, bu telefonları görünce ?Ne kadar değişik bir cep telefonu, bunu nasıl kullanmışlar? şeklinde tebessümle tepki veriyor. Eski cep telefonlarının yüzde 90?u bu koleksiyonda var. Almış olduğumuz bu telefonların her birinin de farklı farklı hikayeleri var. Yaklaşık 20 yıl önce bu telefonları kiralıyorduk. Müşterilerimizin büyük çoğunluğunu askerler oluşturuyordu. Yaklaşık 100 asker, cep telefonu kiralamak için dükkanın önünde sıraya girerdi. Hafta sonları cep telefonlarını alıp, aileleriyle ve sevdikleriyle görüşürlerdi. Bu koleksiyon benim için çok değerli ve asla satmayı düşünmüyorum. Birçok kişi bu koleksiyonu istedi ama vermedim. Hedefim ise daha da biriktirmek, daha güzel bir koleksiyon oluşturmak" ifadelerini kullandı.
DHA
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