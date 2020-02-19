1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten 'yemelik' toprak satışı

Sosyal paylaşım sitelerinde 'yemek' amacıyla toprak satışının yapılması dikkat çekti. Çeşitli ülkelerden ve bölgelerden killi toprak, tebeşir gibi ürünler getiren ve bunları kargo ile satışa sunan hesaplar, 'steril' olduğunu iddia ettiği bu toprakları pika sendromu olan hastalara satarak para kazanıyor. Uzmanlar, toprak yemenin hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabildiğini belirtiyor.
 19 Şubat 2020 20:10
Yazdır
İnternetten 'yemelik' toprak satışı

Bir sosyal medya hesabında Konya'dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosu 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği iddia edilen yarım kiloluk bir karışım ise 100 liraya satılıyor. Uzmanlar,a göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

'PİKA SENDROMUNUN NEDENİ BESLENME YETERSİZLİĞİ'

Çocuklarda pika sendromunun yüzde 5-10 oranında görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Çetin Timur, pika sendromunun ağır nörolojik bozukluklara dahi neden olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda pika sendromu daha sık görülüyor. Bunun nedeni de gelişmiş ülkelere göre beslenmenin olumsuz etkileniyor olması. Maddi durumları yetersiz olduğu için kırmızı et, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların tüketimi azaldığı için bu elementlerin alınması da azalmakta ve dolayısıyla pika dediğimiz tablo da sosyoekonomik düzeyi düşük olan kesimlerde daha fazla görülmektedir. Bunun düzeltilmesi için kişilerin sosyoekonomik durumunun düzeltilmesi, eğitim durumuna yükseltilmesi, yani toplumun bu konuda eğitilmesi ve toplumun ekonomik durumunun düzeltilmesi ile pika oranı da azalır."

'CIVA ZEHİRLENMESİNE VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLARA NEDEN OLUYOR'

Pika sendromu olanlarda cıva zehirlenmesi, ağır nörolojik bozukluklar, bağırsaklarda parazit ve yetişkinlerde libido kaybının görülebildiğini belirten Uzm. Dr. Timur, sözlerine şöyle devam etti: "Toprakla birlikte parazitleri, parazit yumurtalarını alabiliyorsun, cıva ya da kurşun zehirlenmesine maruz kalabiliyorsun. Bunların etkileri de kısa sürede gözükmüyor. Yedikçe daha sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ağır nörolojik bozukluklar meydana gelebiliyor. Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, eğitim başarısında düşme gibi tablolar sık gözükebiliyor yani akademik başarılar da azalıyor, çocuğun büyümesi geri kalıyor."

'YETİŞKİNLERDE LİBİDO KAYBI YAŞANABİLİR'

Sendromun yetişkinlerdeki etkisine de değinen Uzm. Dr. Timur, "Büyüklerde yine libido kaybı gelişebiliyor, ya da cinsel yetersizlik gelişebiliyor. Yani çok farklı bir de ciddi bir durum söz konusu, bunun önlenmesi ve müdahale edilmesi lazım" dedi.

PİKA SENDROMU NEDİR VE NEDENLERİ NELERDİR?

Pika sendromunun belirtilerini de anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Timur sözlerini şöyle noktaladı:

"Pika sendromu ya da pika hastalığında en az bir ay süreyle besin değeri olmayan gıdaların tiksinmeksizin ısrarlı bir şekilde tüketilmesi söz konusudur. Bu besin değeri olmayan maddeler, başta toprak, killi toprak gelmektedir. Bunun yanında kağıt kömür, buz, kibrit başları, badana, çimento, tebeşir gibi nesneleri sayabiliriz. Pika sendromunun başlıca nedeni beslenme yetersizliği, beslenme bozukluğu ve bunlar içerisinde özellikle demir eksikliği gelmekte ve bunun sonucunda bireyler ve çocuklar demir eksikliği için değişik nesneleri yemeğe eğilimli oluyorlar. Bunun dışında bazı psikiyatrik hastalıklarda şizofrenlerde, obsesif kompülsif bozukluklarda başa çıkma mekanizması olarak yabancı cisim yeme söz konusu olabiliyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecek
17 Şubat 2020 23:01		 Ev kadınları internet bağımlısı oldu
17 Şubat 2020 20:01
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi
16 Şubat 2020 21:02		 Rekabet Kurulundan Google'a milyon TL'lik idari para cezası
14 Şubat 2020 23:29
Facebook, yabancı ülke koordineli sahte hesapları kaldırdı
13 Şubat 2020 10:59		 Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz
12 Şubat 2020 22:29
Facebook yüzlerce öğrenciye güvenli internet eğitimi verdi
12 Şubat 2020 20:11		 Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi
08 Şubat 2020 23:10
Gmail'den büyük güncelleme
07 Şubat 2020 09:34		 Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti
06 Şubat 2020 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - İçişleri: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu20:38 - Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi20:34 - Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar doları hedefliyoruz20:26 - Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu20:22 - Feridun Sinirlioğlu: Askerimizi geri çekmeyeceğiz20:18 - IMF'den 'koronavirüs' değerlendirmesi20:14 - Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti20:10 - İnternetten 'yemelik' toprak satışı20:06 - 30 yıldır cep telefonu biriktiriyor
20:03 - İstifalara değinen Erdoğan, İYİ Parti'ye ömür biçti19:58 - Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler19:54 - Ekrem İmamoğlu'ndan UKOME kararına tepki19:50 - Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi19:46 - İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar19:43 - Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu19:40 - Şanlıurfa'da gösteri, yürüyüş ve etkinlikler yasaklandı19:36 - Sektör temsilcileri MB'nin faiz kararını değerlendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
Merkez Bankası faiz indirdi
A Spor canlı yayınında gergin anlar!
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16.02.2020 malatyaspor'a verilmeyen 2 kırmızı kart 1
zamanın behrinde 2
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 1
tetanoz 2
tik tok 4
kendiyle çelişmek 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 6
iyotlu iyotsuz ikilemi 2
asgari ücret desteği 2
zeljko obradovic 2
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam