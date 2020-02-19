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IMF'den 'koronavirüs' değerlendirmesi

IMF: Çin'deki büyüme koronavirüsün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı.
 19 Şubat 2020 20:18
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IMF'den 'koronavirüs' değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle orta vadede kürsel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirdi.

IMF, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 22-23 Şubat'ta düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları" öncesinde "G20 Gözlem Notu" başlıklı raporunu yayımladı.

Küresel büyümenin dibe vuracağının görüldüğüne ve öngörülen toparlanmanın hassas olduğuna işaret edilen raporda, yüzde 3,3 olması beklenen küresel büyümedeki artışın kırılgan olduğu ifade edildi.

- Gelişmiş ekonomilerde büyümenin durağan kalacağı beklentisi

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin durağan kalmasının beklendiğine dikkat çekilirken, şunlar kaydedildi:

"Çin'deki büyüme koronavirüsün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı. Orta vadede, büyümenin tarihi ortalamaların altında kalması öngörülüyor. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler hakim olmaya devam ediyor."

- İklim değişikliği uyarısı

Ekonomideki toparlanmanın risk primlerindeki sert yükseliş nedeniyle raydan çıkabileceği vurgulanan raporda, bunun ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanması ya da koronavirüs salgının ilerlemesiyle tetiklenebileceği aktarıldı.

Raporda, daha sık görülmeye başlanan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin de geniş çaplı ekonomik zararlara neden olabileceğinin altı çizildi.

Ekonomide kalıcı bir iyileşmenin desteklenmesi için politika yapıcıların iç politikada dengeyi dikkatli bir şekilde sağlamasının öneminin vurgulandığı raporda, maliye politikasının potansiyel büyümenin artırılması, borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gibi ihtiyaçlarla dengelenmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, bugünün en temel zorluklarının küresel sorunlar olduğu belirtilirken, bu zorluklara yönelik küresel çözümlerin gerektiği aktarıldı.

- Büyüme beklentileri

IMF raporunda, 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme beklentileri de paylaşıldı.

Rapora göre, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3, 2021'de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin ise 2020 ve 2021'de yüzde 3'lük bir büyüme performansı göstermesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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