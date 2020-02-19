Feridun Sinirlioğlu: Askerimizi geri çekmeyeceğiz
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir"
|19 Şubat 2020 20:22
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