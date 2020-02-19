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Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu

Denizli'de otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S, ortadan kayboldu.
 19 Şubat 2020 20:26
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Selam verdiklerini dolandırdı! 4 milyon TL ile ortadan kayboldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil alım satım işine girdiğini söyleyerek, başta amcası, dayısı gibi yakın akrabaları olmak üzere birçok kişiyi toplam 4 milyon TL dolandıran Türker S. (37), ortadan kayboldu. Mağdur akrabalar ve arkadaşlar Türker S.'den şikayetçi oldu. Akrabası Sefa S., "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Herkes mağdur, ocağımız söndürdü" dedi.

Kayhan Mahallesi'nde ayakkabı mağazası bulunan evli ve 2 çocuk babası Türker S., bir süre önce iş yerini kapattı, daha sonra da otomobil galerisinde ortak olduğu söyleyip, çeşitli lüks araçlarla mahalleye gelmeye başladı. Akraba ve arkadaşlarının güvenini sağlayan Türker S., bu kişilere daire ve otomobil alım- satımı yapacağını söyleyerek, ortak olmalarını isteyip, satıştan kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, Türker S. bu şekilde başta babası, amcası, teyzesi, dayısı, bacanağı ve yeğenleri olmak üzere birçok akrabası ile yakın arkadaşından 20 bin ila 200 bin TL arası para topladı. Türker S.'nin işine ortak olabilmek için birçok kişi bankadan kredi çekti. Paralarını aldığı kişilere konuyu kimseye söylememeleri için uyarak Türker S., piyasadan yaklaşık 4 milyon TL para toplayıp, ortadan kayboldu. Para veren, birbirlerinden haberleri olmayan akrabaları ve arkadaşları, dolandırıldıklarını Türker S. ortadan kaybolunca anladı. Başta amcası olmak üzere bütün akrabaları ve arkadaşları, emniyete giderek Türker S.'den şikayetçi oldu.

'BU KADAR KİŞİYİ DOLANDIRDIĞINA GÖRE BU PARALAR GERİ GELMEZ'

Türker S.'den şikayet olan dayısı Süleyman Öğmen, "Ben dayısıyım. Oğluma yeni otomobil alacağını söyleyerek, 80 bin TL kredi çektirmiş, Bir de oğlum, elindeki otomobili vermiş. Oğlumu uyardım ama dinlemedi. Şimdi mağdur olduk. Bu kadar kişiyi dolandırdığına göre bu paralar geri gelmez" dedi.

'DOLANDIRILDIĞIMI FARK ETTİĞİMDE ÇOK GEÇTİ'

Türker S.'nin eşinin dayısı Mevlüt Konaç, "Benden 100 bin TL aldı. 2 ayda ödeyeceğini söyledi, ancak ödemedi. Dolandırıldığımı fark ettiğimde çoktan ortadan kaybolmuştu. Tek olmadığımı öğrendim. Güya herkesten para alıp, ortadan kaybolmuş. Bende kredi çekerek vermiştim, şimdi kredinin borçlarını ödeyemiyorum. Zor durumdayım" diye konuştu.

'BANA 'ZOR DURUMDAYIM' DEDİ'

Türker S.'ye kredi çekerek 52 bin TL verdiği belirten bacanağı Ali Dağdaş, "Bana zor durumda olduğunu söyleyerek para istedi bende kredi çekerek verdim. Akrabalıktan dolayı verdim. Böyle olacağını bilsem kesinlikle vermezdim, şimdi ben zor durumdayım. Ben de şikayetçi oldum bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

En yakın arkadaşlarından Emin Tuncer ise, "Ben de arkadaşım olduğu için kendisine güvenip, 50 bin TL verdim. Ödeyeceğini söyledi ancak şimdi ortadan kayboldu. Hepimizi mağdur etti" dedi.

'SELAM VERİP, SELAM ALDIĞI HERKESİ DOLANDIRDI'

Yaklaşık 150 bin TL dolandırıldığını ifade eden Türker S.'nin akrabası Sefa S., "Selam verip, aldığı herkesi dolandırmış. Otomobil ve daire alım satım işine ortak yapacağını söyleyerek, paralar toplamış. Dolandırılan kişi sayısı çok fazla. Amcası, teyzesi, dayısı, enişteleri, kuzenleri, yeğenleri kim varsa dolandırmış. Nerede olduğu bilmiyoruz, ulaşamıyoruz. Herkes mağdur, ocağımızı söndürdü. Bulunmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dolandırılan kişilerden detay

- Dolandırılan kişilerin senetleri göstermesi

- Dolandırılan dayısı Süleyman Öğmen, eşinin dayısı Mevlüt Dağdaş, bacanağı Aliu Dağdaş, arkadaşı Emin Tuncer ve akrabası Sefa Say ile röp.

Haber- Kam

DHA
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