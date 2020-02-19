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Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi

Sakarya'da imam hatip ortaokulundaki kız öğrencilere enstrüman çalmayı öğreten görme engelli müzik öğretmeni Ahmet Yılmaz, kurduğu 40 kişilik koroyla katıldığı programlarda müzik ziyafeti sunuyor.
 19 Şubat 2020 20:38
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Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi

Sakarya'da Serdivan İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan görme engelli müzik öğretmeni Ahmet Yılmaz, enstrüman çalmayı öğrettiği kız öğrencilerle kurduğu koroyla katıldığı programlarda kulakların pasını siliyor.

Küçük yaşta geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybeden Yılmaz, öğretmenlerinin teşvik etmesiyle müziğe yönelerek bu alanda kendini geliştirdi.

Piyano, org, flüt ve bağlama gibi birçok enstrümanı çalabilen Yılmaz, 7 yıl önce müzik öğretmeni olarak atanmasının ardından kendisini öğrencilerine adadı.

Ders saatlerinin yanı sıra diğer zamanlarda öğrencilerine ücretsiz özel kurs veren Yılmaz, okulda kurduğu, kız öğrencilerden oluşan 40 kişilik koroyla kentteki programlarda ilahi ve şarkılar seslendiriyor.

"Müzik hayatımın her anında var"

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin hayatının her anında olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğu için çalışmakta zorlanmadığını, öğrencilere samimi davranmanın olumlu dönüşleri olduğunu anlatan Yılmaz, "Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 6. ve 7. sınıflarla koro çalışıyoruz. 8. sınıf öğrencileri derslerine ağırlık verdiği için onları almıyorum. Mezun öğrencilerimizden dönüşler alıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir kazanım." diye konuştu.

Öğrencilerin derslerin yanı sıra müzikle ilgilenmesi için uğraştığını dile getiren Yılmaz, derslerde öncelikli olarak melodika çalıştıklarını, çocukları yeteneklerine göre farklı enstrümanlara da yönlendirdiğini kaydetti.

Oluşturduğu koroyla gittiği programlarda olumlu tepkiler aldığını anlatan Yılmaz, "Öğretmenlik bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Böyle bakarsanız yaptığınız işin sonuçlarını çok daha iyi alırsınız. Öğretmenlik diğer memurluklar gibi değildir. Bu çok uzun ve meşakkatli ama çok da güzel bir yol. İnsan yaptığı işin her zaman güzelliğini düşünerek, onun hayali kurarak zorlukların üstesinden gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, enstrüman kullanmanın insana başta sabır olmak üzere birçok şey kattığını belirterek, "Öğrencilerimiz inşallah iyi yere gelirler ve yapılan bu çalışmaları, bu hoş anıları unutmazlar. Bu da bizi mutlu eder, başka bir beklentimiz yok." dedi.

"Öğrenciler müzik dersini heyecanla bekliyor"

Okul Müdürü Feramuz Koşar ise Ahmet öğretmenin müzik derslerinin çok zevkli ve neşeli geçtiğini, öğrencilerin dersi heyecanla beklediğini söyledi.

Yılmaz'ın engelini müzikle aştığına işaret eden Koşar, "Teknolojik aletlere ve enstrümanlara aşinalığı var. Bu yeteneğini öğrencilere aktardığı için dersleri öğrenciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Biz de onun bu emeğini biraz daha ileri taşımak için sınıfını beceri tasarım atölyesine dönüştürdük. Çeşitli enstrümanlarıyla, dolaplarıyla ve görselleriyle Sakarya'da örnek bir atölye sınıfı olacak." diye konuştu.

Çocukların sorumluluk alması ve koro çalışmaları yapmasının onlara katkı sağladığını anlatan Koşar, özellikle koroda yer alan öğrencilerin okulda uyguladıkları birçok projede ön planda bulunduğuna dikkati çekti.

Koşar, koroda yer alan öğrencilerin Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanyaya öncülük ettiğini ifade ederek, "Çocuklar sadece akademik anlamda değil, sosyal, kültürel ve bu tür bireysel becerilerde de başarılı olurlarsa liderlik kapasitelerinin üzerine çıkıyor. Biz buna burada şahit olduk. Sadece müzik olarak değil, Ahmet Bey öğrencilerimize bir ruh, bir heyecan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Müziğin hayatıma girmesine vesile oldu"

Öğrenci Esranur Çınar, Ahmet öğretmenle üç yıldır ilahi ve şarkı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Müzik dersinde öğrenciler çok sıkılır. Önceleri ben de sıkılıyordum, hiç dersi dinleyesim gelmiyordu ama Ahmet öğretmenle tanıştıktan sonra onu istekli şekilde dinliyorum. Müziğin hayatıma girmesine vesile oldu. Öğretmenimiz bizimle çok iyi geçiniyor, birbirimize şakalar yapıyoruz, birlikte eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuana Baştan da öğretmeninin eğitim hayatının yanı sıra günlük yaşamına çok şey kattığını anlatarak, "Müziğe bakış açımı, enstrümanlara ilgimi artırdı. Onunla son senem olduğu için üzülüyorum. O öğrencilerine her zaman çok ilgili davrandı. Sürekli etkinlikler yapıyoruz, onu seviyoruz. Ahmet hocamla şarkı söylüyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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