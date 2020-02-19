1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkan, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'hakaret' davalarından kazandığı tazminat ile maç öncesi taraftarlara kavurma ikram etti.
 19 Şubat 2020 20:48
Yazdır
Başkan, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, 'hakaret' davalarından kazandığı tazminat ile maç öncesi taraftarlara kavurma ikram etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3'üncü Lig, 3'üncü grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un Gazi Stadı'nda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi stadı dolduran taraftarlara kavurma ikram etti. Başkan Arı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine sosyal medyada hakaret edenler hakkında açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla taraftarlara maç öncesi kavurma ikram ettiğini söyledi. Başkan Arı, şöyle konuştu

Şahsıma yönelik eleştiri seviyesini hakaret seviyesine taşıyan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eleştiriyi hakarete dönüştürmüş olsalar da biz onları yine seviyoruz, muhabbet besliyoruz. İşte tablo ortada. Onlar da olmasa, şimdi kardeşlerimizle kavurmayı birlikte yiyemezdik. Birkaç gün sonra yine hakaret davalarından elde ettiğim para ile lahmacun ziyafeti çekeceğim. Tazminatlar gelmeye devam ediyor. Daha önceden de elde ettiğim tazminat gelirleriyle halkımıza yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu etkinliklere devam edeceğiz. Lahmacun partisinin ardından da sıra geceleri düzenleyeceğim.

Başkan Arı, dün avukatı ile görüştüğünü bugüne kadar 47 bin lira tazminat kazandıklarını söyleyerek, Kesin gibi gördüğüm daha 14-15 dava var. Bize yönelik eleştiri seviyesini hakaret seviyesine ulaştırsınlar, hiç önemli değil. Biz vicdan sahibiyiz. Hata ettiğini söyleyen, özür dileyenleri affediyoruz diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osman Kavala gözaltına alındı
18 Şubat 2020 22:56		 CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması
17 Şubat 2020 19:35
Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor
15 Şubat 2020 11:33		 MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
14 Şubat 2020 08:44
Fatih Terim'in acı günü
13 Şubat 2020 10:44		 Kucağında çocukla otomobil kullandı!
12 Şubat 2020 11:25
12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Şubat 2020 00:04		 İmamoğlu küfür için özür diledi
11 Şubat 2020 11:32
Czn Burak'tan iddilarla ilgili açıklama
10 Şubat 2020 13:54		 Kapkaççıların film sahnelerini aratmayan kaçışı
10 Şubat 2020 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Apple ünvanını Microsoft'a kaptırdı!22:24 - Ödül dahi almış! Komiser yasa dışı bahisten tutuklandı22:20 - Eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın acı günü22:16 - Aracı bağlanırken polislere konser verdi22:11 - Nevzat Tarhan: Koronavirüs korkusu kişiyi yönetmemeli22:04 - PKK'nın sözde yöneticisi Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu21:54 - 56 yaşında üniversite öğrenimi için kolları sıvadı21:48 - 1'i Yazı İşleri Müdürü, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi21:43 - Sanofi, aşı için ABD Sağlık Bakanlığı ile çalışacak21:38 - İhracat rekoru istihdama yansıdı: 780 şirket iş ilanı çıktı
21:33 - Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü21:28 - Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor21:23 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı21:18 - MOBESE'ler anbean kaydetti! Akılalmaz kazalar21:13 - FETÖ'den gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı21:08 - Osman Kavala Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi21:03 - THY Belarus'a sefer sayısını artıracak20:58 - Nargile şişelerindeki sağlık uyarılarının esasları belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,89
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
Merkez Bankası faiz indirdi
A Spor canlı yayınında gergin anlar!
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiftlik caddesi 2
Franz Kafka 1
iyotlu iyotsuz ikilemi 3
Kendini inşa etmek 3
israftan kaçınmalıyız 3
osman kavala 1
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
18.02.2020 manisa depremi 3
şampiyon belli ise lig bitsin 3
kamuyu aydınlatma platformu 2
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam