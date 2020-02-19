Osman Kavala yeniden tutuklandı
|19 Şubat 2020 22:53
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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
Soruşturma savcılığınca tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Osman Kavala, Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulandı.
İfadesinde 2 yıl 4 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirten Kavala, "Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının açıkça belirttiği gibi maruz kaldığım sıra dışı vahimlikteki bir hak ihlalinin dünkü gözaltı kararı ve bu akşam gördüğümüz savcının sevk yazısı bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır." diye konuştu.
Nöbetçi Hakimlik, kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyadan verilen tahliye kararı nedeniyle atılı suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüphelinin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
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