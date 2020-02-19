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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019'da bir önceki yıla göre 17,2 milyar dolar azaldı.
 19 Şubat 2020 21:23
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sonunda özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2018'e göre 17,2 milyar dolar azalarak 191,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 5,8 milyar dolar gerileyerek 9,5 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 8,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar azalışla 27,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 557 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolara indi. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları bir yıllık dönemde 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 1,1 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolara çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları geçen yıl sonunda bir önceki yıla kıyasla 3,2 milyar dolar azalışla 6,2 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 1,6 milyar dolar düşüşle 1,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 50,7 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir yılda 17,2 milyar dolar azalarak 127,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 5,8 milyar dolar gerileyerek 9 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 191,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,2'si dolar, yüzde 33,4'ü avro, yüzde 3,8'i Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 9,5 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 45,2'si dolar, yüzde 32,2'si avro, yüzde 22,1'i Türk lirası ve yüzde 0,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,2'si finansal kuruluşların, yüzde 53,8'i ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 21,2'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2019 yıl sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 50,7 milyar dolar oldu.

Anadolu Ajansı
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