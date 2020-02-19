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Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta otomotiv şirketleri, araçlarını olumsuz hava koşullarında test ederek müşterilerine kar ile buzda sürüş eğitimi veriyor.
 19 Şubat 2020 21:33
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Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta otomotiv şirketleri, araçlarını olumsuz hava koşullarında test ederek müşterilerine kar ile buzda sürüş eğitimi veriyor.

Otomotiv şirketleri, Sarıkamış ilçesinde araçlarının tanıtımını yaparak Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine, kar ve buzda araç sürüş eğitim programı düzenliyor.

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü ile kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı sarıçam ormanları arasında oluşturulan zorlu parkularda sürücüler uzmanlar eşliğinde eğitim aldı.

Programda karlı ve buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman zorlu eğitimi keyifli hale getirerek drift yaptı.

Şirketler eğitim programıyla müşterilerine, araçlarının kötü hava koşullarındaki performanslarını gösterme fırsatı buldu.

Bu yıl eğitimlere yeni parkurlar eklendi

Bir şirketin motor sport takım yöneticisi ve akademi proje sorumlusu Ahmet Köseleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin bu sene altıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde de eğitim verdiklerini ifade eden Köseleci, "Bu sene de parkurlarımıza yenilerini ekledik. Off-road araçlarımızla Sarıkamış'ta kar sürüşü yapıyoruz. Oldukça güzel bir doğada, güzel bir ortamda katılımcılar çok keyifli anlar yaşıyor ve çok güzel şeyler görüyorlar." dedi.

Otomotiv firmasının ürün müdürü Mustafa Güven de önceki yıllarda Kars'ta eğitimler düzenlediklerini anımsattı.

Bu yıl da yeni araçlarla kar ve buz pistinde sürüş aktivitesi yaptıklarını anlatan Güven, "Önümüzdeki yıllarda da daha da farklı modellerle bu sürüş etkinliklerine devam etmeyi planlıyoruz. Günde 3 farklı grubumuz oluyor. İkişer gruplarla iki buçuk saatlik seanslar şeklinde araçlarımızın özelliklerini katılımcılarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin yanı sıra doğayı ve yaban hayatını da keşfediyorlar

Programın eğitim birim yöneticisi Murat Karabulut ise eğitimlerle sürücülere aynı zamanda Sarıkamış'ın muhteşem güzelliklerini gösterme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Eğitimlerin keyifli geçtiğini aktaran Karabulut, şöyle konuştu:

"Burada KuzeyDoğa Derneği ile çalışarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıyoruz. Hem katılımcılarımızın bu yabani hayvanlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz hem de bu sarıçamlarla bezenmiş Sarıkamış'ın da güzelliğinin farkına varmalarını, görmelerini istiyoruz. Umarım önümüzdeki dönemlerde daha nice güzel projelere imza atacağız."

Uğur Sorkun da eğitimlere İstanbul'dan katıldığını belirterek, "Çok eğlenceli iki gün geçirdik. İki günün sonunda arazi araçlarıyla yaşadığımız tecrübe de çok güzeldi. Performans etkinlikleri de çok başarılıydı. Diğer etkinliklere de katılmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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