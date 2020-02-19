Apple ünvanını Microsoft'a kaptırdı!

Apple'ın koronavirüs salgını sebebiyle ilk çeyrekte gelir hedefini tutturamayacağını açıklamasıyla firmanın hisselerinde yüzde 1.83'lük düşüş yaşandı. Piyasa değeri böylece 27 milyar gerileyen Apple, en değerli Amerikan şirketi ve en değerli teknoloji şirketi unvanlarını Microsoft'a kaptırdı. Dün kapanış itibarıyla Microsoft'un piyasa değer 1.42, Apple'ın piyasa değeri ise 1.4 trilyon dolar oldu

Teknoloji devi Apple'ı koronavirüs vurdu. Firma dün, Ocak-Mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Apple hisselerinde yüzde 1.83 gerileme yaşandı.

Bu oran ilk bakışta çok fazla gibi görünmese de yüzde 1.83'lük düşüş Apple'ın piyasa değerinin yaklaşık 27 milyar dolar gerilemesine yol açtı. Böylece firmanın piyasa değeri 1.4 trilyon dolara düştü. Gün içinde Apple hisselerindeki düşüş yüzde 2'yi aştı ancak gün sonuna doğru hisse kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Piyasa değeri bakımından bu iki şirketi 1.07 trilyon dolarla e-ticaret ve bilişim devi Amazon takip etmeye devam ediyor. Dünyanın halka açık en değerli firması ise 1.7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle petrol üreticisi Saudi Aramco